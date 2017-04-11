Merkez Orduevi'nde nöbet tutan er, darbecilere karşı tek başına çatışmış
11 Nisan 2017 15:18
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15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Karargahı'ndaki olaylara ilişkin soruşturma tamamlandı. 15 Temmuz gecesi nizamiyede nöbet tutan er Müslüm Uzun'un, Tümgeneral Ali Doğan İnce'yi almaya gelen 4 darbeciyle çatıştığı ortaya çıktı. İşte o görüntüler..
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Darbeci olmakla suçlanan 4 subaya karşı tek başına çatıştı
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Er Müslüm Uzun, darbecilerin geldiğini görünce uzman çavuş Erdal Anbarcı’ya haber verdi.
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Darbeciler, “Ali Doğan İnce’yi bize vereceksin onun işini bitireceğiz” deyince Müslüm Uzun havaya ateş etti.
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Müslüm Uzun ve Erdal Anbarcı, cuntacılarla çatışmaya başladı.