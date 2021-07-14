Merkez Bankası'nın faizi sabit tutmasını ekonomistler nasıl yorumladı?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini beklendiği gibi yüzde 19'da sabit tuttu.
14 Temmuz 2021 14:53
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Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin ekonomistlerin yorumları şöyle:
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Merkez Bankası'nın faizi sabit tutmasını ekonomistler nasıl yorumladı?
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Merkez Bankası'nın faizi sabit tutmasını ekonomistler nasıl yorumladı?
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Merkez Bankası'nın faizi sabit tutmasını ekonomistler nasıl yorumladı?
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Merkez Bankası'nın faizi sabit tutmasını ekonomistler nasıl yorumladı?
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Merkez Bankası'nın faizi sabit tutmasını ekonomistler nasıl yorumladı?
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Merkez Bankası'nın faizi sabit tutmasını ekonomistler nasıl yorumladı?
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Merkez Bankası'nın faizi sabit tutmasını ekonomistler nasıl yorumladı?
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Merkez Bankası'nın faizi sabit tutmasını ekonomistler nasıl yorumladı?
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Merkez Bankası'nın faizi sabit tutmasını ekonomistler nasıl yorumladı?
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