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Merkez Bankası'nın faizi sabit tutmasını ekonomistler nasıl yorumladı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini beklendiği gibi yüzde 19'da sabit tuttu.

14 Temmuz 2021 14:53

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Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin ekonomistlerin yorumları şöyle:

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Merkez Bankası'nın faizi sabit tutmasını ekonomistler nasıl yorumladı?

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Merkez Bankası'nın faizi sabit tutmasını ekonomistler nasıl yorumladı?

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Merkez Bankası'nın faizi sabit tutmasını ekonomistler nasıl yorumladı?

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Merkez Bankası'nın faizi sabit tutmasını ekonomistler nasıl yorumladı?

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Merkez Bankası'nın faizi sabit tutmasını ekonomistler nasıl yorumladı?

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Merkez Bankası'nın faizi sabit tutmasını ekonomistler nasıl yorumladı?

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Merkez Bankası'nın faizi sabit tutmasını ekonomistler nasıl yorumladı?

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Merkez Bankası'nın faizi sabit tutmasını ekonomistler nasıl yorumladı?

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Merkez Bankası'nın faizi sabit tutmasını ekonomistler nasıl yorumladı?

TCMBfaizsabitekonomistyorum
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