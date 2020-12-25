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Meral Akşener'e sosyal medyada "Evime dönüyorum" desteği

25 Aralık 2020 13:06

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İyi Partililerden Meral Akşener'e sosyal medyada "Evime dönüyorum" desteği

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "evine dön" çağrısı üzerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı "Genel Merkez'deki çalışmaları bitirdik, evime dönüyorum" paylaşımı sosyal medyada yankı uyandırdı. İYİ Partili milletvekillerinin ve partililerin yanı sıra birçok yurttaş da "evime dönüyorum" etiketiyle fotoğraf paylaşarak, Akşener'e destek verdi.

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Bazı sosyal medya paylaşımları şöyle:

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