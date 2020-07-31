Menekşe Plajı'nda bayram yoğunluğu: Sosyal mesafe unutuldu
Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçirenler sıcak havayı da fırsat bilerek sahillere akın etti.
31 Temmuz 2020 18:38
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Plaja gelenlerin bazıları denizde yüzerken bazıları da güneşlenmeyi tercih etti.
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Bazı grupların da sosyal mesafe kuralına uymadan denizde oyun oynadıkları görüldü.
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Menekşe Plajı'nda bayram yoğunluğu: Sosyal mesafe unutuldu
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Menekşe Plajı'nda bayram yoğunluğu: Sosyal mesafe unutuldu
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Menekşe Plajı'nda bayram yoğunluğu: Sosyal mesafe unutuldu
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Menekşe Plajı'nda bayram yoğunluğu: Sosyal mesafe unutuldu
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Menekşe Plajı'nda bayram yoğunluğu: Sosyal mesafe unutuldu
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