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Menekşe Plajı'nda bayram yoğunluğu: Sosyal mesafe unutuldu

Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçirenler sıcak havayı da fırsat bilerek sahillere akın etti.

31 Temmuz 2020 18:38

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Plaja gelenlerin bazıları denizde yüzerken bazıları da güneşlenmeyi tercih etti.

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Bazı grupların da sosyal mesafe kuralına uymadan denizde oyun oynadıkları görüldü.

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Menekşe Plajı'nda bayram yoğunluğu: Sosyal mesafe unutuldu

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Menekşe Plajı'nda bayram yoğunluğu: Sosyal mesafe unutuldu

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Menekşe Plajı'nda bayram yoğunluğu: Sosyal mesafe unutuldu

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Menekşe Plajı'nda bayram yoğunluğu: Sosyal mesafe unutuldu

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Menekşe Plajı'nda bayram yoğunluğu: Sosyal mesafe unutuldu

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