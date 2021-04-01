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Masumiyet'te Hülya Avşar'a uygulanan filtre sosyal medyanın gündeminde; "Mimikleri müthiş, haftaya Voldemort olur"

01 Nisan 2021 13:41

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Masumiyet dizisi ile ekranlara dönen Hülya Avşar'a çekimlerde uygulanan filtre sosyal medyada gündem oldu.

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Avşar'a uygulanan filtre nedeniyle oyuncunun burnunun kaybolduğu görüldü.

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Hülya Avşar'a uygulanan filtre sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.

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Avşar da hakkında yapılan bir espriyi Instagram hesabından paylaştı.

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Yapılan yorumlardan bazıları şöyle

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