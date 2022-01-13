MasterChef'te ikinci finalist belli oldu

MasterChef Türkiye’nin 12 Ocak Çarşamba akşamı ekrana gelen son bölümünde, Tahsin Küçük ve Hasan Biltekin yarı finalde karşı karşıya geldi. İki iddialı isim, Eren'in ardından finale adını yazdırabilmek için yarıştı.
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Mehmet Yalçınaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliklerini yaptığı MasterChef Türkiye'de aylardır süren maraton 14 Ocak Cuma akşamı büyük finalle noktalanacak. MasterChef'te finale kalan ilk isim Eren olmuştu. MasterChef Türkiye 156. bölümde Tahsin Küçük ve Hasan Biltekin finale çıkabilmek için kıyasıya mücadele etti.
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MasterChef'te 3 tur sonunda şeflerin kararıyla Tahsin 69, Hasan ise 72 puan aldı. Böylece Eren'in ardından MasterChef 2021 finalinde yarışacak 2. isim Hasan oldu.
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MasterChef'te 2. finalist olan Hasan Biltekin duygularını "Finalist olduğum için mutluyum. Ama Sergen'de de aynı sahneyi yaşadım şimdi de Tahsin de. İkisi de benim dostum. Sevineyim mi üzüleyim mi bilemedim. Ama bu oyunda kaybeden olmadı" sözleriyle açıkladı.
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Tahsin Küçük ise MasterChef 2021'e üçüncü olarak veda etti. Mehmet Yalçınkaya ve diğer jüri üyeleri ise Tahsin'e övgüler yağdırdı. Şef Yalçınkaya, "Yaptığın tatlıdan da anlaşılıyor ki sen artık olmuşsun. Senin her zaman yanındayız" dedi.
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Tahsin'in vedası, ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nu da ağlattı. Ünlü şefler veda sırasında gözyaşlarını tutamadı.