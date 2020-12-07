MasterChef'e veda eden isim belli oldu
MasterChef Türkiye'nin 115. bölümünde bir isim daha yarışmaya veda etti
07 Aralık 2020 09:08
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Haftanın son takım oyununda takımlar sushi çeşitleri yaparak yarıştı. Elemeye kalan isimlerin yarışmasının ardından ise MasterChef 2020’ye veda eden isim belli oldu.
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MasterChef Türkiye'de 16. haftanın eleme adayları Ebru, Serhat ve Eray tezgah başına geçti.
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Yarışmacılardan Mehmet Şef'in imza yemeği karides - tarhana crumble yapmaları istendi. Verilen süre sonunda Serhat en iyi yemeği yaparak son 6 yarışmacı arasına giren isim oldu.
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Eray ve Ebru ise son ikiye kalan isimler oldu. Şeflerin oy birliğiyle aldığı kararla MasterChef'ten bu hafta elenen yarışmacı Ebru oldu.
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