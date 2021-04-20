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Marvel'ın yeni filmi: Shang-Chi

20 Nisan 2021 09:51

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Marvel Sinematik Evreni'nin yeni filmi Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings'ten ilk görüntüler paylaşıldı.

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Pandemi nedeniyle önce çekimleri, sonrasında da vizyon tarihi birkaç kez ertelenen yeni Marvel filmi Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Shang-Chi karakterine odaklanan bir film olacak.

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Shang-Chi her ne kadar çok popüler bir karakter olmasa da dahil olduğu çizgi roman serilerinde önemli bir role sahip oluyor.

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Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ismi ile vizyona girecek olan filmin vizyon tarihi 3 Eylül 2021.

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Filmin yönetmenliğini ve yazarlığını Destin Daniel Cretton üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Simu Liu, Awkwafina, Tony Chiu-Wai Leung ve Fala Chen bulunuyor.

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