Marmaray İstasyonları Koronavirüs nedeniyle boş kaldı
18 Mart 2020 10:49
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Yeni tip Koronavirüs (KOVID-19) nedeniyle boş kalan Marmaray İstasyonları havadan böyle görüntülendi.
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Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs Türkiye`yi de etkilemeye devam ediyor.
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Sabah ve akşam saatlerinde yoğun olarak kullanılan Marmaray İstasyonları da Koronavirüs nedeniyle boş kaldı.
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Vatandaşlar uyarılar çerçevesinde evlerinde çıkmayınca toplu ulaşım araçları ve sokaklar boş kaldı.
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İstanbulluların özellikle sabah ve akşam saatlerinde yoğun olarak kullandığı Marmaray havadan böyle görüntülendi.
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Drone ile çekilen görüntülerde normalde Marmaray'ın en yoğun olduğu saatlerde az sayıda vatandaş tarafından kullanıldığı görüldü.
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