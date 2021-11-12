Marmara'nın en büyük gölünde kâbus büyüyor: Çekilme 200 metreye ulaştı, canlılar susuz kaldı
12 Kasım 2021 11:15
17
Türkiye’nin beşinci büyük gölü olan İznik Gölü’ndeki kuraklık had safhaya ulaştı. Kıyıdan 200 metre çekilen gölde yaşayan ördeklerin görüntüsü ise tedirginliği iki kat arttırdı.
27
İznik Gölü'ndeki su çekilmesi gün geçtikçe ilerliyor.
37
Marmara Bölgesi’nin en büyük, Türkiye’nin ise beşinci büyük doğal gölü olan İznik Gölü, 80 metre ile derinliği en fazla olan tektonik tatlı su gölü olma özelliğini taşıyor.
47
Fakat son zamanlarda kuraklık ve tarımsal alanlarda kullanılan su yüzünden İznik Gölü kıyıdan 200 metre çekildi.
57
Kayıklar karaya otururken gölde yaşayan ördeklerin susuzlukla mücadelesi kameralara yansıdı.
67
Göl kıyısında işletmesi bulunan Aysel Güleç, “Bir önceki yıl daha kötüydü düzelir sandık ama şimdi resmen bir felaket. Görüyorsunuz kayıklar, ördekler karada, çok üzülüyoruz. Yetkililerden acil yardım bekliyoruz” dedi.