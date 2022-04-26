Marilyn Monroe'yu canlandıran Ana de Armas: Kariyerimin en yoğun çalışması oldu
Hollywood yıldızı Ana de Armas, film yıldızı Marilyn Monroe’yu canlandırdığı yakında vizona girecek Blonde hakkında konuştu. Armas, Blonde’un oyunculuk karakterindeki en yoğun çalışmayı gerektirdiğini söyledi.
26 Nisan 2022 13:24
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Hollywood yıldızı Ana de Armas, film yıldızı Marilyn Monroe’yu canlandırdığı yakında vizona girecek Blonde hakkında konuştu. Armas, Blonde’un oyunculuk karakterindeki en yoğun çalışmayı gerektirdiğini söyledi.
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Entertainment Weekly’e konuşan Ana de Armas, aynı isimli kitaptan uyarlanan, Marilyn Monroe’nun hayatının anlatıldığı Blonde filminden bahsetti.
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Kariyerinin en yoğun çalışması olduğunu belirten Armas “Buna hazırlanmak, araştırma yapmak ve aksanımı uydurmak bir yılımı aldı. Çekimler üç ay boyunca aralıksız sürdü, çılgın bir programdı” dedi.
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Armas, Blonde çekimlerine hazırlanırken filmin ertelendiğini, bu sırada James Bond filmi No Time To Die için çağrıldığını da anlattı.
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No Time To Die çekimleri sırasında Daniel Craig’in de bir ara yaralandığını söyleyen Armas “Çekimler ertelendi ben de geri dönüp Marilyn Monroe’yu oynadım. Monroe, Bond’daki karakterden duygusal, mental ve fiziksel olarak çok farklıydı. Üç ay sonra Bond kızı olmak için Londra’ya geri döndüm. Tüm çalışmalarımı unutmuş gibi hiseidyordum” dedi.
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Blonde filminde Armas’ın yanında Monroe’nun üçüncü eşi yazar Arthur Miller rolü için Adrien Brody, ikinci eşi beyzbol oyuncusu Joe DiMaggio için Bobby Cannavale yer alacak.