Maria ile Mustafa dizisi final kararı aldı
Atv'de yayınlanan ve pazar günleri izleyici karşısına çıkan Maria ile Mustafa dizisinden final haberi geldi
07 Ekim 2020 12:06
14
Başrollerinde Hilmicem İntepe ile Jessica May'in yer aldığı Maria ile Mustafa'dan final iddiaları geldi
24
Geçen Pazar günü 5. bölümüyle ekrana gelen Maria ile Mustafa iddiaya göre final kararı aldı
34
Çekimleri Kapadokya'da yapılan Maria ile Mustafa'nın yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp üstleniyor
44
Maria ile Mustafa dizisi final kararı aldı
© Tüm hakları saklıdır.