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Maria ile Mustafa dizisi final kararı aldı

Atv'de yayınlanan ve pazar günleri izleyici karşısına çıkan Maria ile Mustafa dizisinden final haberi geldi

07 Ekim 2020 12:06

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Başrollerinde Hilmicem İntepe ile Jessica May'in yer aldığı Maria ile Mustafa'dan final iddiaları geldi

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Geçen Pazar günü 5. bölümüyle ekrana gelen Maria ile Mustafa iddiaya göre final kararı aldı

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Çekimleri Kapadokya'da yapılan Maria ile Mustafa'nın yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp üstleniyor

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Maria ile Mustafa dizisi final kararı aldı

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