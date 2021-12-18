Maddi zorluk çeken ailesi, Maradona'nın hatıralarıne satışa çıkarıyor
Futbol efsanesi Diego Maradona'nın vefatından sonra ailesi zor günler geçiriyor. Borçlarını karşılamakta güçlük çeken Maradonalar, unutulmaz oyuncunun hatıralarını açık artırma ile satacak.
18 Aralık 2021 12:30
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Diego Maradona'nın hatıraları açık artırmaya çıkıyor. 25 Kasım 2020'de hayata veda eden futbol efsanesinin kariyerinin en önemli anları, müzayede ile hayranlarıyla buluşacak.
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Maradona ailesi bu kararı yüksek yaşam masraflarını karşılamak için aldı. Yapılan açıklamada, "Maradonaların ciddi harcamaları var. Bu giderlerle başa çıkmaları için müzayedeye ihtiyaç duydular. Evi ve kullandığı araç başta olmak üzere, birçok anısı satışa çıkacak. Diego Maradona'nın beş çocuğu da avukatları aracılığıyla bu kararı aldı" denildi.
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19 Aralık'ta sanal ortamda düzenlenecek müzayedede Maradona'nın hayatına dair eserler açık artırmaya çıkacak.
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Arjantinli efsanenin ilk transfer ücretiyle Buenos Aires'te ailesine aldığı evin açılış fiyatı 900 bin dolar.
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87 parçanın satışa sunulacağı müzayedede, Maradona'nın İngiltere'ye elle attığı gol, Fidel Castro ile buluşması gibi anların fotoğrafları, kramponları ve imzaladığı gitar gibi hatıraları satışa sunulacak.
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Açık artırmada 20 bini aşkın katılımcının teklif vermesi bekleniyor.