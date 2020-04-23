Manisa'da kutlanan 23 Nisan töreninde çocukları 100 çift ayakkabı temsil etti
23 Nisan 2020 16:07
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Manisa'da çocuklar 23 Nisan törenine böyle katıldı
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Turgutlu'da TBMM'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yeni tip corona virüs (Covid-19) önlemleriyle kutlandı.
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15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'ndaki törende, öğrencileri temsilen Turgutlu Belediyesi Dost Eli Merkezi'nden temin edilen 100 çift ayakkabı yer aldı. Ayakkabılara Atatürk ve Türk bayrağı temalı balonlar bağlandı.
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Törene, Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Turgutlu Garnizon Komutanı ve Askerlik Şubesi Başkanı Kenan Peşternik, CHP'li Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcısı Abdüssülem Esen, Turgutlu İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Halim Karaer, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Balaban, Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez ve kısıtlı sayıda protokol üyeleri katıldı.
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Sosyal mesafe kuralına dikkat edilen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
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Törenin sonunda üzerlerinde Türk bayrakları bulunan balonlar, protokol üyeleri tarafından gökyüzüne bırakıldı.
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Manisa'da çocuklar 23 Nisan törenine böyle katıldı
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Manisa'da çocuklar 23 Nisan törenine böyle katıldı
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Manisa'da çocuklar 23 Nisan törenine böyle katıldı