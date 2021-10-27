Manchester United'ın listesindeki 4 teknik direktör
İngiliz basını, Manchester United'ın teknik direktör alternatiflerini belirlediğini yazdı.
27 Ekim 2021 16:17
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Son dönemde istediği sonuçları alamayan, geçtiğimiz hafta da Liverpool'a 5-0 kaybeden Manchester United'da teknik direktör Ole-Gunnar Solskjaer'in bileti kesilmek üzere. İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre kulübün yetkilileri Solskjaer'in yerine düşündüğü 4 alternatif ismi yazdı.
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1- Antonio Conte (Boşta)
36
2- Zinedine Zidane (Boşta)
46
3- Erik Ten Hag (Ajax)
56
4- Brendan Rodgers (Leicester City)
66
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