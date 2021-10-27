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Manchester United'ın listesindeki 4 teknik direktör

İngiliz basını, Manchester United'ın teknik direktör alternatiflerini belirlediğini yazdı.

27 Ekim 2021 16:17

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Son dönemde istediği sonuçları alamayan, geçtiğimiz hafta da Liverpool'a 5-0 kaybeden Manchester United'da teknik direktör Ole-Gunnar Solskjaer'in bileti kesilmek üzere. İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre kulübün yetkilileri Solskjaer'in yerine düşündüğü 4 alternatif ismi yazdı.

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1- Antonio Conte (Boşta)

36

2- Zinedine Zidane (Boşta)

46

3- Erik Ten Hag (Ajax)

56

4- Brendan Rodgers (Leicester City)

66

Manchester United'ın önümüzdeki 5 maçı | Tottenham (D) - Atalanta (D) - Manchester City (E) - Watford (D) - Villarreal (D)

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