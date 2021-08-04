Manavgat'ta yangın 8'inci gününde

Antalya’nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarında 8'inci güne girildi. Alevler, ilçenin batısındaki Demirciler Mahallesi'nde, doğusunda ise Gülendağı mevkisinde sürüyor. Gündoğmuş Çayırucu'ndaki yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ederken, ikinci yangın ise ilçenin güneybatısında Alara Çayı'nın Alanya tarafından kuzeybatıya gelme riski taşıyor. 4 ilçede 48 mahalleyi etkileyen yangını söndürmek için 6 bin 524 kişilik personel görev yapıyor. Yangından doğrudan etkilenen 670 kişiden 654'ü ise tedavileri hastanelerde yapılarak taburcu edildi.
04 Ağustos 2021 10:42
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz’da 4 farklı noktada başlayan orman yangınlarında 8'inci güne girildi. Manavgat'a sınır ilçeler Akseki, Gündoğmuş ve Alanya'nın bazı mahallelerine de sıçrayan yangında, 7 kişi yaşamını yitirdi. İlk yangınlardan birini ilçe merkezinde başlatan C.Y. (16), Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında 'kasten orman yakmak' suçundan tutuklandı.
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Antalya'da 28 Temmuz’dan bu bugüne kadar 19 noktada yangın çıktı, 14'ü kontrol altına alındı. Manavgat yangını ilçenin batısında Demirciler Mahallesi'nde, doğusunda ise Gülendağı mevkiinde sürüyor. Gündoğmuş Çayırucu'ndaki yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
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İlçenin güneybatısında yangın, Alara Çayı'nın Alanya tarafından kuzey batıya gelme riski taşıyor. Bu sabah erken saatlerden itibaren helikopter ve uçaklarla bölgedeki söndürme çalışmaları yeniden hızlandı.
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Manavgat yangını dün ilçenin kuzeybatısında Beydiğin, Sırtköy, Çardak ve Kızıldağ mahallelerinde devam ederek yapımı devam eden Antalya- Konya Karayolu Demirkapı tüneli bölgesini aşarak İbradı ilçesine bağlı Eynif Ovası'na doğru ilerledi.
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Yangın nedeniyle Eynif Ovası'nın dağlık kesiminde bulunan yaklaşık 50 sürü olduğu belirtilen yabani yılkı atlarının yaşam alanlarının da tehdit altında olduğu belirtildi. Yetkililer, yılkı atlarının yabani olduğunu, bölgede dağınık bir şekilde yaşadıklarını belirterek, yangının ulaştığı alana coğrafi şartlar nedeniyle girilecek yol olmadığını kaydetti.
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Bölgede 6 bin 524 personel, 8 uçak, 2 İHA, 30 helikopter, 456 arazöz, 426 iş makinesi ve 172 itfaiye aracıyla toplamda 1841 araç yangınlara müdahale ediyor. Yangında Antalya'da 48 mahalle doğrudan etkilendi, tamamen boşaltılan mahalle sayısı 31, kısmen zarar gören de 17 mahalle bulunuyor.
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Yangından doğrudan etkilenen 670 kişiden 654'ü tedavileri hastanelerde yapılarak taburcu edildi, 9'unun da hastanede tedavisi sürüyor.
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Akseki, Alanya ve Manavgat'ta toplamda 6 bin bağımsız binada tespit yapıldı ve 1071'i konut, diğerleri ticarethane, ahır ve diğer müştemilatlar olmak üzere toplam 1960 birimde hasar, acil yıkılacak yapı tespitleri yapıldı.
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da bölgedeki söndürme çalışmalarını koordine ediyor. Çavuşoğlu, koordinasyon merkezinde bulunurken, Kurum ve Karaismailoğlu, yangından etkilenen köylerde vatandaşı ziyaret ediyor, taleplerini dinliyor. AKP milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, İbrahim Aydın, Tuba Vural Çokal, Atay Uslu ve Sena Nur Çelik; CHP milletvekilleri Çetin Osman Budak, Cavit Arı, Aydın Özer ve Rafet Zeybek; İYİ Parti milletvekilleri Hasan Subaşı ve Feridun Bahşi; MHP milletvekili Abdurrahman Başkan, 'afet bölgesi' ilan edilen alanlarda yangından zarar gören vatandaşların dertlerini dinleyip taleplerini yerine getirmeye çalıştı.