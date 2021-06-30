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MAK Araştırma'dan haziran ayı anketi: AKP’nin oyu düşüyor; HDP ve MHP baraj altı kalıyor

MAK Araştırma Şirketi, 30'u büyükşehir 51 ilde yaptığı son anketi yayınladı.

30 Haziran 2021 15:12

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Ankete göre, kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise ilk 5 partinin oy oranları şu şekilde: AKP: Yüzde 34,3 CHP: Yüzde 23 İYİ Parti: Yüzde 13,6 HDP: Yüzde 9,2 MHP: Yüzde 8,4

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MAK Danışmanlık Haziran 2021 Gündem Araştırması'nın sonuçları yayınlandı.

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Araştırma, 30'u büyükşehir 51 ilde ve bu illerin ilçelerinde 2850 kişi (seçmen sayısının 20 binde biri) ile yapıldı.

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Ankete göre, yüzde 10 seçim barajını üç parti aşabiliyor.

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Ankete göre, bugün seçim olsa, 2018 seçimlerinde %42,56 oy alan AKP kararsızlar dağıtılmadan yüzde 31,4,

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%22,64 oy alan CHP ise yüzde 20,94 oy alıyor.

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Yüzde 9,96 oy alan İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 12,45 olarak ölçülürken,

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Yüzde 11,70 alan HDP yüzde 8,45,

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Yüzde 11,10 alan MHP ise yüzde 7,5 olarak görülüyor.

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Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise ilk 5 partinin oy oranları (yüzde) şu şekilde: AKP: 34,3 CHP: 23 İYİ Parti: 13,6 HDP: 9,2 MHP: 8,4

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Gelecek Partisi'nin oy oranında geçmiş aylara göre yükseliş var.

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Gelecek Partisi'nin oy oranı kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 2,8, DEVA Partisi ise yüzde 2,2 olarak ölçüldü.

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