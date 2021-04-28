Madrid seçimlerine sandık görevlisi olarak çağrılan Marcelo, Chelsea maçını kaçırabilir
Brezilyalı oyuncu, 'kamu görevi' nedeniyle Şampiyonlar Ligi yarı finalinde forma giyemeyebilir.
28 Nisan 2021 15:12
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Real Madrid'in, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Chelsea ile evinde 1-1 berabere kaldığı maçta ilk 11'de sahaya çıkan sol bek Marcelo, rövanşta herhangi bir cezası ya da sakatlığı olmamasına karşın forma giyemeyecek.
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El Mundo gazetesinde yer alan bir habere göre Brezilyalı oyuncu, Madrid seçimlerinde sandık görevlisi olarak çağrıldığı için takım arkadaşlarıyla Londra'ya seyahat edemeyecek.
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Madrid meclisi seçimleri, 4 Mayıs Salı günü, yani Real Madrid’in Chelsea’yle yapacağı maçtan bir gün önce yapılacak.
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Ancak Covid-19 seyahat kısıtlamaları nedeniyle Marcelo vaktinde İngiltere'ye giriş yapamayacak.
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Real Madrdi kulübünün konuyla ilgili yaptığı girişimlerse şu ana kadar sonuç vermedi.
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Marcelo'nun durumunu tersine döndürebilecek bir emsal daha önce yaşandı.
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Levante kalecisi Aitor Fernandez, taraflarların topladığı imzalarla çalışmak zorunda olduğu seçim görevinden serbest bırakılmış ve takımının formasını giymişti.
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İspanya'da, seçimlerde çalışmak kamu görevi sayılıyor ve bu karar şehir meclisi tarafından belirleniyor.