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Liverpool taraftarları, 30 yıl sonra gelen şampiyonluğu böyle kutladı

İngiltere Premier Lig'de Manchester City'nin deplasmanda Chelsea'ye 2-1 kaybetmesinin ardından lider Liverpool, bitime 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Zaferin ardından Liverpool taraftarları, kentin sokaklarına döküldü.

26 Haziran 2020 11:04

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İngiltere Premier Lig'de Manchester City'nin deplasmanda Chelsea'ye 2-1 kaybetmesinin ardından lider Liverpool, bitime 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

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Karşılaşma öncesi birçok taraftar evlerini takımlarının renkleriyle donatırken, heyecanla Londra'dan gelecek sonucu bekledi.

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Liverpool taraftarları, 30 yıl sonra gelen şampiyonluğu böyle kutladı

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Liverpool'un şampiyonluğunun resmiyete dökülmesinin ardından taraftarlar stadın etrafına ve şehrin meydanlarına doluştu.

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Liverpool taraftarları, 30 yıl sonra gelen şampiyonluğu böyle kutladı

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Liverpool taraftarları, 30 yıl sonra gelen şampiyonluğu böyle kutladı

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Liverpool taraftarları, 30 yıl sonra gelen şampiyonluğu böyle kutladı

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Liverpool taraftarları, 30 yıl sonra gelen şampiyonluğu böyle kutladı

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Liverpool taraftarları, 30 yıl sonra gelen şampiyonluğu böyle kutladı

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Liverpool taraftarları, 30 yıl sonra gelen şampiyonluğu böyle kutladı

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