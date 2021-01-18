Lille, Ali Akman için devrede; takımdaki beşinci Türk olabilir
18 Ocak 2021 12:20
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Bursaspor'daki performansıyla dikkatleri üzerine çeken 18 yaşındaki Ali Akman için Lille resmen devreye girdi.
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Sporx’in haberine göre, Bursaspor ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Ali Akman'ı 1 milyon euro bonservis bedeli ile kadrosuna katmak için masaya oturan Lille, Temmuz ayını beklemeden bu transfer sürecine nokta koymak istiyor.
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Mehmet Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Mustafa Kapı'yı kadrosunda bulunduran Lille'in Bursaspor ile anlaşma sağlaması durumunda kadrosundaki 5. Türk Ali Akman olacak.
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Lille'in yanı sıra Salzburg, Monaco, Chelsea ve Manchester City ile de görüşmelerini sürdüren Bursaspor, 17 yaşındaki Ali Akman ile sözleşme uzatma görüşmelerinden ise sonuç alamadı.
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Bursaspor Başkan Kamat, "Ali Akman için yurtdışından bir kulüple görüşüyoruz. Ali Türkiye'den bir kulübe transfer olmayacak"
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Ali Akman'ın amcası Ayhan Akman, "Ali Akman'ın ilk planı ve düşüncesi Avrupa'da futbol oynamak. Kendini daha çok geliştirmek istiyor. Ali Akman'ın da kendisine göre bir planlaması, hayalleri, amaçları var. Son olarak hiçbir yere, hiçbir şekilde konuşmadım.
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Lille, Ali Akman için devrede; takımdaki beşinci Türk olabilir