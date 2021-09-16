KYK yurtları hakkında merak edilenler, odaları kaç kişilik, odalarda internet var mı?
16 Eylül 2021 15:01
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6 Eylül'de başlayan KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı. KYK yurt ücretleri ile birlikte yurtların özellikleri de merak edilen konular arasında yer aldı. Peki KYK odaları kaç kişilik? KYK yurtlarında internet, televizyon var mı?
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Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlarda ücret ödenerek barınma imkanından faydalanılıyor. Yurdun fiziki yapısı ve barınma durumuna göre farklı yurt ücretleri uygulanıyor.
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KYK yurtlarında oda fiyatları oda tiplerine göre değişiklik göstermekte olup, fiyatların bu yıl 230 TL ile 390 TL arasında olacağı belirtiliyor.
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KYK yurt ücretleri aylık olarak tahsil edilmekte olup, kayıtlarda kayıt gününün de ücreti alınıyor. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade ediliyor. Yurt ücretleri en geç takip eden ayın onu saat 23.59'a kadar banka aracılığıyla ödeniyor.
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Yurdun büyüklüğüne bağlı olmakla birlikte, KYK yurt odaları 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12 kişiliktir. Yurt başvurusu yapılırken kaç kişilik odalarda kalacağınızla ilgili bir tercih yapılamıyor.
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KYK yurt odalarında televizyon bulunmuyor. Televizyon genellikle yurt kantinlerinde bulunuyor. KYK yurtlarında internet mevcuttur. İnternete giriş için kimlik numaranız ve belirlediğiniz şifreyi kullanabilirsiniz.
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Her yurdun içerisinde çamaşırhane bulunuyor. Bu çamaşırhanelerde çamaşırlarınızı ücretsiz bir şekilde yıkayabilirsiniz. Çamaşırları yıkarken deterjan ve yumuşatıcı masrafı öğrencilere aittir. Ayrıca KYK tarafından öğrencilerin güvenliği amacıyla odalarda bazı yasaklar getirilmiştir. Yasaklı eşya bulundurmanız durumunda ceza alınabiliyor. (NTV)