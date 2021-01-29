Kuzey Ormanları İzleme Raporu: 11 ilin 10’unda tahrip veya tehdit var; Kanal İstanbul en büyük tehdit
Kuzey Ormanları Araştırma Derneği tarafından hazırlanan raporda ekim, kasım ve aralık aylarında en çok rastlanılan izleme konusunun kuraklık olduğu belirtildi.
29 Ocak 2021 11:01
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Raporda ekim-kasım-aralık aylarında Kuzey Ormanları (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Düzce illerinin içinde ve Bursa, Balıkesir ile Çanakkale illerinin kuzeyinde yer alan ormanlar) coğrafyasında, flora ve faunasında, yaban hayatında, içinde ve çevresinde yer alan insan yerleşmelerinde, ekosistemi tehdit ve tahrip eden insan faaliyetleri takip edildi.
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Kuzey Ormanları sınırlarına dahil edilen 11 ilin 10’unda tehdit, tahrip veya savunma niteliğinde izlemede bulunuldu.
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Rapora göre, Trakya (1. Bölge) termik santraller, maden ocakları, sanayi baskısı gibi nedenlerle tehdit ve tahrip altında olduğundan en çok izleme yapılan bölge.
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İstanbul'un, Kuzey Ormanları'nın yüzölçümü olarak en büyük ili olduğu söylenen raporda, şehrim yoğun bir tehdit ve tahrip altında olduğu kaydedilerek şöyle denildi:
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"2009 yılında hazırlanmış İstanbul’un anayasası olarak kabul edilen 1\100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı’nda İstanbul’un Kuzey’inin korunması ve o bölgedeki doğal kaynakların sürdürülebilir olması, bölgenin asla yapılaşmaya açılmaması gerektiği vurgusu olsa da bugün kimi zaman büyük ve küçük imar planıyla, kimi zaman da plana bile ihtiyaç duyulmadan defalarca delik deşik edilmiştir. Bu planı delip yoğun tahrip eden ve tehdit etmeye devam eden projeler ise; 3. Köprü, Kuzey Marmara Otoyolları, 3. Havalimanı ve son olarak da gündemden düşmeyen Kanal İstanbul’dur."
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Araştırma konularına göre ekim, kasım, aralık aylarında gerçekleştirilen kuraklığa dair yapılan izleme 55 adet olup, üç aylık izleme süresince en çok rastlanan haber olduğu bilgisi paylaşıldı ve şöyle denildi: "Son yılların en büyük su krizine işaret eden bu haberlerin içerikleri ise genel olarak gölleri, barajların doluluk oranlarının çok düşük olduğu, yağış azlığı nedeniyle denizlerde ve derelerde yaşayan canlı türlerindeki değişiklikler yaşandığı, yeraltı sularının tükenmez üzere olduğu şeklindedir."
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"Su krizi"ne ilişkin yapılan araştırmada ise, "Kuraklık ile ilgili izlemelerin % 30’u baraj doluluk oranları-kuruması, % 18’i göl kuruması, % 14’ü derelerdeki su seviyesi azalması ve su krizi konularında yoğunlaşmıştır" denildi.
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Kuzey Ormanları İzleme Raporu: 11 ilin 10’unda tahrip veya tehdit var; Kanal İstanbul en büyük tehdit