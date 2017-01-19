Kuzey Kore'nin hiç görülmemiş fotoğrafları
19 Ocak 2017 02:00
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48 yaşındaki Alman fotoğrafçı Martin Von Den Driesch, belki de dünyanın en kapalı ülkesi olan Kuzey Kore'de geçirdiği 8 güne ait fotoğrafları paylaştı.
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Fotoğraflar 2014 yılının Ağustos ayına ait...
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30 kişilik turist grubundaki tek batılı olan Driesch Kuzey Kore'nin ülkenin daha önce görülmemiş değişik yüzünü ortaya çıkarıyor.
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Fotoğraflar arasında Kuzey Koreli yetkililerin silinmesini istediği ancak Driesch'in saklamayı başardığı askeri alanlara ait kareler de bulunuyor.
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