T24 LogoT24 Logo

Kuzey Kore'nin hiç görülmemiş fotoğrafları

19 Ocak 2017 02:00

118

48 yaşındaki Alman fotoğrafçı Martin Von Den Driesch, belki de dünyanın en kapalı ülkesi olan Kuzey Kore'de geçirdiği 8 güne ait fotoğrafları paylaştı.

218

Fotoğraflar 2014 yılının Ağustos ayına ait...

318

30 kişilik turist grubundaki tek batılı olan Driesch Kuzey Kore'nin ülkenin daha önce görülmemiş değişik yüzünü ortaya çıkarıyor.

418

Fotoğraflar arasında Kuzey Koreli yetkililerin silinmesini istediği ancak Driesch'in saklamayı başardığı askeri alanlara ait kareler de bulunuyor.

518

618

718

818

918

1018

1118

1218

1318

1418

1518

1618

1718

1818

Kaynak: CNN Türk

ETİKETLER

kuzey korefotoğraf
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24