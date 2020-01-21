Kürtçe moda dergisi Kubar yayın hayatına başladı
Kürtçenin Kurmanci lehçesiyle yayınlanan dergi; moda, makyaj ve cinsellik konularını ele alıyor
21 Ocak 2020 13:56
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Kürtçenin Kurmanci lehçesiyle yayınlanan dergi; moda, makyaj ve cinsellik konularını ele alıyor
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Dergi okuyucularını İran'ın Kirmanşah kentinde geleneksel kiyafeti ile fotoğraflanmış bir kadın ile karşılıyor
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Dergide kadın giyiminde öne çıkan trendler ve kombin tavsiyeleri yer alıyor
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Erkek giyiminin de yakın markaja alındığı dergide, yılın yükselen trenleri okuyucu ile paylaşılıyor
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İlk sayısında tanınan Kürt sanatçılardan Tara Mamedova'yı yakın markaja alan dergi, sanatçının kombin seçimini değerlendiriyor
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Kürtçe moda dergisi Kubar yayın hayatına başladı
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Dergide ayrıca makyaj tavsiyeleri de yer alıyor
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İnternet ortamında e-dergi formatıyla yayınlanan dergi ücretsiz temin edilebiliyor
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İnternet ortamında e-dergi formatıyla yayınlanan dergi ücretsiz temin edilebiliyor
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