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Kürtçe moda dergisi Kubar yayın hayatına başladı

Kürtçenin Kurmanci lehçesiyle yayınlanan dergi; moda, makyaj ve cinsellik konularını ele alıyor

21 Ocak 2020 13:56

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Kürtçenin Kurmanci lehçesiyle yayınlanan dergi; moda, makyaj ve cinsellik konularını ele alıyor

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Dergi okuyucularını İran'ın Kirmanşah kentinde geleneksel kiyafeti ile fotoğraflanmış bir kadın ile karşılıyor

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Dergide kadın giyiminde öne çıkan trendler ve kombin tavsiyeleri yer alıyor

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Erkek giyiminin de yakın markaja alındığı dergide, yılın yükselen trenleri okuyucu ile paylaşılıyor

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İlk sayısında tanınan Kürt sanatçılardan Tara Mamedova'yı yakın markaja alan dergi, sanatçının kombin seçimini değerlendiriyor

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Kürtçe moda dergisi Kubar yayın hayatına başladı

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Dergide ayrıca makyaj tavsiyeleri de yer alıyor

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İnternet ortamında e-dergi formatıyla yayınlanan dergi ücretsiz temin edilebiliyor

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İnternet ortamında e-dergi formatıyla yayınlanan dergi ücretsiz temin edilebiliyor

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