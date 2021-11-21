Kulüp dizisiyle adından söz ettiren "Raşel" Asude Kalebek kimdir?
Netflix'te yayınlanan "Kulüp" dizisi oyuncuları ve konusuyla son zamanların en çok beğenilen dizilerinden oldu. Peki diziyle büyük çıkış yakalayan Raşel karakterine can veren Asude Kalebek kimdir?
21 Kasım 2021 23:14
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Netflix'te yayınlanan "Kulüp" dizisi oyuncuları ve konusuyla son zamanların en çok beğenilen dizilerinden oldu. Peki diziyle büyük çıkış yakalayan Raşel karakterine can veren Asude Kalebek kimdir?
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18 Haziran 1999, İstanbul doğumlu Asude Selma Kalebek 22 yaşında
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Boğaziçi Üniversitesi son sınıf öğrencisi olan Asude Selma Kalebek okulun yanı sıra oyunculuk alanında da kendisini geliştiriyor.
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Kalebek, İstanbul Sahne Sanatları Tiyatrosu’ nda eğitimine devam ediyor.
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Kalebek Instagram'da, 'asudekalebek' kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor.
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