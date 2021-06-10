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Küçükçekmece açıklarında 'müsilaj' adası

Marmara Denizi'nde etkili olan müsilaj (deniz salyası) Küçükçekmece açıklarında ada görüntüsü oluşturdu. Sahile kadar ilerleyerek, Menekşe Deresi'ne ulaşan müsilaj havadan görüntülendi

10 Haziran 2021 09:37

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Marmara Denizi'ni deniz salyası kapladı.

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Denizdeki canlı yaşamını tehdit eden deniz salyası, farklı bölgelerde görülmeye devam ediyor.

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Son olarak Küçükçekmece açıklarını kaplayan müsilaj havadan görüntülendi.

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Görüntülerde hat şeklinde uzanarak adeta bir ada görünümü oluşturan müsilaj tabakası dikkat çekti.

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Salyanın bir bölümü sahile kadar ilerleyerek, Menekşe Deresi'nin bazı bölgelerini de kapladı.

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Küçükçekmece açıklarında 'müsilaj' adası

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Küçükçekmece açıklarında 'müsilaj' adası

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Küçükçekmece açıklarında 'müsilaj' adası

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Küçükçekmece açıklarında 'müsilaj' adası

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Küçükçekmece açıklarında 'müsilaj' adası

Müsilajdeniz salyasıKüçükçekmeceMenekşe Deresikirlilik
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