Küçükçekmece açıklarında 'müsilaj' adası
Marmara Denizi'nde etkili olan müsilaj (deniz salyası) Küçükçekmece açıklarında ada görüntüsü oluşturdu. Sahile kadar ilerleyerek, Menekşe Deresi'ne ulaşan müsilaj havadan görüntülendi
10 Haziran 2021 09:37
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Marmara Denizi'ni deniz salyası kapladı.
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Denizdeki canlı yaşamını tehdit eden deniz salyası, farklı bölgelerde görülmeye devam ediyor.
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Son olarak Küçükçekmece açıklarını kaplayan müsilaj havadan görüntülendi.
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Görüntülerde hat şeklinde uzanarak adeta bir ada görünümü oluşturan müsilaj tabakası dikkat çekti.
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Salyanın bir bölümü sahile kadar ilerleyerek, Menekşe Deresi'nin bazı bölgelerini de kapladı.
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Küçükçekmece açıklarında 'müsilaj' adası
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Küçükçekmece açıklarında 'müsilaj' adası
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Küçükçekmece açıklarında 'müsilaj' adası
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Küçükçekmece açıklarında 'müsilaj' adası
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Küçükçekmece açıklarında 'müsilaj' adası
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