Koronavirüs'e karşı Aspirin umudu

ABD'li bilim insanları tarafından yapılan yeni bir çalışma, erişimi kolay ve ucuz Aspirin ilacının hastanede yatan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) hastalarının ölüm riskini yaklaşık yüzde 50 oranında azalttığını ortaya koydu
28 Ekim 2020 08:43
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Pandeminin başlangıcından bu yana sadece deksametazonun ve remdevisirin kritik Covid-19 hastalarında ölüm riskini sınırlı bir şekilde azalttığı kanıtlandı. Ancak bu ilaçların yanına Aspirin de eklenebilir
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ABD’deki Maryland Tıp Fakültesi’nden bilim insanları, dünya genelinde yaygın olarak ilacın Koronavirüs hastalarının tedavisinde yardımcı olabileceğini açıkladı.
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Araştırmacılar, yapıkları çalışma kapsamında 412 Covid-19 hastasını inceledi. Hastaların dörtte birine hastaneye yatırılışlarının ilk günürden itibaren günlük olarak 80 miligram aspirin verildi.
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“Anesthesia and Analgesia” adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmanın sonuçlarında, aspirin verilen hastaların diğerlerine oranla yüzde 43 oranında daha az yoğun bakıma alındığı ve yüzde 40 oranında daha az ventilatöre ihtiyaç duyduğu belirtildi.
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Araştırmanın yazarı Doktor Jonathan Chow, “Çalışmamızın sonuçlarını doğrulamak için bir klinik deneme gerçekleştireceğiz. Bulgularımızın doğrulanması halinde aspirin, dünya genelinde Covid-19’a karşı kullanılan en etkin ilaca dönüşebilir” ifadelerini kullandı.
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Uzmanlar, Aspirin’in kanı sulandırarak Covid-19 ölümlerinin ana nedenlerinden biri olan kan pıhtılaşmasını (tromboz) önlediğini açıkladı. Konuya ilişkin açıklama yapan, Dr. Micheal Mazzefi, “Aspirin’in kan inceltici etkisinin Covid-19 hastalarında ani kan pıhtılaşmasını engellediğini düşünüyoruz. Bu yüzden Covid-19 teşhisi olan hastaların doktora danışarak Aspirin almalarını tavsiye ediyoruz” dedi.