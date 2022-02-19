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Konya-Antalya yolunda kar yağışı ulaşımı aksatıyor

19 Şubat 2022 08:13

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Konya-Antalya yolunda kar yağışı ulaşımı aksatıyor

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Konya- Antalya karayolu Alacabel Mevkiinde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle TIR'ların geçişine izin verilmiyor.

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Seydişehir Antalya kara yolunda, saat 21.00 sıralarında başlayan ve etkisini arttıran yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımın aksamasına neden oluyor. Trafik ekiplerince, Marangozlar Kavşağı'nda TIR´ların geçişine izin verilmiyor.

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Özellikle 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde Karayolu ekipleri yolu trafiğe açık tutabilmek için aralıksız kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

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