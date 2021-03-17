Koltuklar takılıyor, iskele sökülüyor; işte Atatürk Kültür Merkezi’nde son durum
17 Mart 2021 15:15
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Koltuklar takılıyor, iskele sökülüyor; işte Atatürk Kültür Merkezi’nde son durum
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Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) yapımında son aşamaya gelindi. Seyirci alanları tamamlanan AKM'de kubbeli opera salonunun içindeki iskeleler sökülmeye başlandı.
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10 Şubat 2019’da temeli atılan Taksim’deki AKM’nin yapımına devam ediliyor. Taksim Meydanı’ndan görülen fin cephe yapımının yüzde 70’i tamamlanan AKM’nin iç mekanlarındaki ince iş, asma tavan, cam bölme ve doğrama ile zemindeki taş çalışmaları sürüyor.
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805 kişilik bir tiyatro salonu ve kubbeli opera salonunda seyirci bölümünün zemin çalışmaları tamamlandı. İki salona da koltuklar yerleştirilmeye başlandı. Tiyatro salonunda krem rengi koltuklar kullanılırken opera salonunda ise bordo renk tercih edildi. Salonların sahnelerinde ise hummalı çalışma devam ediyor.
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Kırmızı renkte yapılan opera salonun devamsa kubbesi tamamlandı. Salonun içinde bulunan iskelelerin söküm işlemlerine bugün başlandı. Salonun sahnesinde ise çalışmalar bütün hızıyla sürüyor.
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Binanın 13 katına yapılacak olan restoran bölümü ise ziyaretçilerine doyumsuz bir manzara sunuyor. Çalışmaların hızla sürdüğü bu bölümde, İstanbul Boğazı, Kız Kulesi ve tarihi yarımada restorandan panoramik olarak görülebiliyor. Restoran bölümünde ise kaba inşaatın tamamlandığı görülüyor.
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AKM’nin çatısında ise çalışanların güvenlik önlemlerini yüksek seviyede aldığı görüldü. Çalışanlar halatlarla kendilerini bağlayarak işlerini sürdürüyor. AKM’nin çatısında ise yapımı süren Taksim Camii ve Taksim Meydanı manzarası görülüyor.
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Atölye ve depo alanları, bale çalışma salonları, solist ve orkestra çalışma odaları, kayıt stüdyosu ve prova salonlarında da çalışmalar hızla sürüyor. Fayans zeminlerin yapımında sona gelinen tuvaletlerde ise çalışmalar tamamlanmak üzere.
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Toplam 95 bin metrekare inşaat alanı bulunan AKM’de, 4 bodrum, zemin ve 9 kat içerisinde 2 bin 40 kişi kapasiteli opera salonu, 805 kişilik bir tiyatro salonu, buralara ait sahne, kulis odaları, fuaye alanları, atölye ve depo alanları, bale çalışma salonları, solist ve orkestra çalışma odaları, kayıt stüdyosu ve prova salonları, sanat galerileri ve sergi salonları yer alacak.