Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni dizisinin çekimleri başladı
15 Şubat 2021 15:58
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Kıvanç Tatlıtuğ ile Özge Özpirinçci'yi buluşturan ve bir denizaltı hikayesinin anlatılacağı diziden yeni kareler geldi.
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Yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği, kadrosunda Kıvanç Tatlıtuğ, Özge Özpirinçci, Meriç Aral, Ertan Saban, Ecem Uzun ve Alper Saldıran'ın yer aldığı yeni dizinin yönetmen koltuğunda da Tolga Karaçelik oturuyor.
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Bilimkurgu türünde olacak ve dijital platformda yayınlanacak olan dizinin çekimleri İzmir Foça'da devam ediyor.
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Yazar kadrosunu Jason George önderliğinde Atasay Koç, Cansu Çoban ve Sami Berat Marçalı oluşturduğu dizinin adı henüz belli olmadı.
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Çekimlerden gelen yeni fotoğraflarda; Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci'ye yönetmen Tolga Karaçelik'in de eşlik etmesi dikkatlerden kaçmadı.