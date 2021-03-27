Kırmızı Oda'da yaprak dökümü: İki başrol oyuncusu diziden ayrıldı
27 Mart 2021 10:50
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Kırmızı Oda'da yaprak dökümü: İki başrol oyuncusu diziden ayrıldı
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TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda'nın dün akşam yayınlanan bölümünde iki veda birden yaşandı. Dizinin ilk bölümlerinden bu yana rol alan Tülin Özen ve Burak Sevinç projeye veda etti.
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Binnur Kaya'nın başrolde yer aldığı Kırmızı Oda dizisinin 30. bölümü dün akşam ekrana geldi. Seyirciyi ekran başına kilitleyen son bölümde iki veda birden yaşandı.
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Dizinin sevilen doktorlarından Deniz ve Piraye, herkesten gizledikleri birlikteliklerini açıkladı. Evlilik kararı alan çift, şehir dışında yeni bir hayat süreceklerini söyleyerek işlerinden ayrıldılar. Yaşanan bu vedanın ardından Piraye rolünü oynayan Tülin Özen ile Deniz'i canlandıran Burak Sevinç diziye veda etti.
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Ayrıldığın ardından Burak Deniz Instagram hesabından herhangi bir paylaşım yapmazken Tülin Özen, kendisiyle ilgili yapılan veda paylaşımlarını Instagram hesabının hikâye kısmından paylaştı.