Kim Kardashian, Marilyn Monroe'nun elbisesine sığmak için üç haftada nasıl 7 kilo verdiğini anlattı
Reality yıldızı Kim Kardashian, Metropolitan Sanat Müzesi’nin düzenlediği Met Gala’da Hollywood yıldızı Marilyn Monroe’nun eski ABD Başkanı John F. Kennedy’e “İyi ki Doğdun” şarkısını söylerken giydiği elbiseyi giyerek popüler kültür gündeminde ses getirdi.
04 Mayıs 2022 10:21
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Reality yıldızı Kim Kardashian, Metropolitan Sanat Müzesi’nin düzenlediği Met Gala’da Hollywood yıldızı Marilyn Monroe’nun eski ABD Başkanı John F. Kennedy’e “İyi ki Doğdun” şarkısını söylerken giydiği elbiseyi giyerek popüler kültür gündeminde ses getirdi.
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Kardashian, tarihi elbiseyi, Met Gala’da kırmızı halıda yürürken giyse de daha sonra elbisenin tarihi değeri nedeniyle replikasıyla değiştidi.
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Kardashian, kırmızı halıda gazetecilere elbiseye sığabilmek için üç hafta içinde 7 kilo verdiğini açıkladı.
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Elbise üzerinde tadilat yapılamayacağını anlatan Kardashian “Denedim ve bana olmadı. Üç haftam vardı ve 7 kilo vermem gerekiyordu. Bir film rolü gibi, elbiseye sığmaya kararlıydım” dedi.
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Vogue dergisine konuşan Kardashian, üç haftada 7 kiloyu nasıl verdiğini şöyle anlattı: “Günde iki defa sauna taytı giyerek spor yaptım. Şeker ve karbonhidratı tamamen kestim. Sebze ve proteinle beslendim. Kendimi aç bırakmadım ama oldukça katıydım” dedi.
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Kardashian’ın hızla kilo verdiğine ilişkin açıklamaları, tehlikeli diyet kültürünü teşvik ettiği gerekçesiyle eleştirildi.