Kim Kardashian'la ayrı yaşayan Kanye West'in ünlü Youtuber Jeffree Star'la ilişkisi olduğu iddia edildi
Kim Kardashian ile boşanma haberiyle gündeme gelen rapçi Kanye West’in ünlü Youtuber Jeffrey Star’la birlikte olduğu iddia edildi.
07 Ocak 2021 15:59
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Kim Kardashian ile boşanma haberiyle gündeme gelen rapçi Kanye West’in ünlü Youtuber Jeffrey Star’la birlikte olduğu iddia edildi.
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Kim Kardashian ve Kanye West’in evliliğinde sorunlar olduğu ve çiftin bir süredir ayrı yaşadığı öğrenilmişti. Kim Kardashian günlerini çocuklarıyla California’da geçirirken Kanye West, Wyoming’e yerleşmişti.
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Ayrılığın arkasında Kanye West ile ünlü makyaj Youtuber’ı ve kozmetik markası sahibi Jeffree Star’ın olduğu öne sürüldü.
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Jeffree Star, bir süredir Instagram hesabından Wyoming’de fotoğraflar paylaşıyor. Star son olarak dün yaptığı bir Twitter paylaşımına “Sunday Service” yazarak West’in düzenlediği pazar ayinlerine gönderme yaptı.