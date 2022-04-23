Kılıçdaroğlu Ailesi, faturasını ödeyemediği için elektriği kesilen Güllü Demir ve çocuklarını ziyaret etti
Elektriği kesilen ailelerin evlerine ziyaretler gerçekleştireceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, eşi ile birlikte Ankara’nın Keçiören ilçesinde elektriği kesilen Güllü Demir ve çocuklarını ziyaret etti
23 Nisan 2022 23:32
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Ankara Keçiören’de maddi imkansızlık nedeniyle elektrik faturasını ödeyemeyen ve elektriği kesilen Güllü Demir ve çocuklarını ziyaret etti.
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CHP Lideri Kılıçdaroğlu: "İçeride biraz konuştuk. Beni duygulandıran, gerçekten de derinden üzen şu cümleyi söyledi: Bugün 23 Nisan, büyük oğlumun arkadaşları okula gidiyor eğleniyor ama benim oğlum evde ağladı; neden televizyon yok, ışık yok diye."
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"Bir annenin 3 evladına koskoca devlet, koskoca iktidar... Bu ailenin sorunlarına eğilemez mi Binlerce aile var böyle. Anne 'ben çalışmak istiyorum' diyor ama üç evladı var, nasıl çalışacak? 'Kreşe versem tüm aylığım kreşe gidecek' diyor."
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"İnşallah bunların tümünü ama tümünü birlikte değiştirip bu memlekete huzuru getireceğiz. Bu memlekete bereketi getireceğiz. Bu memlekette hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Bu memlekette hiçbir çocuk karanlıkta kalmayacak. Ya, karanlıkta kalır mı bir çocuk Allah aşkına?"