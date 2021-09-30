"Kendini arayan adam" dünya basınında
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kendisine yönelik arama çalışmalarına katılmasıyla ünlenen Beyhan Mutlu, dünya basınında da gündem oldu.
30 Eylül 2021 10:53
15
"Kendini arayan adam" dünya basınında
25
Amerikan Fox News, haberi, "'Kayıp' Türk kendisini arama ekibine katıldı" diye verdi.
35
İngiliz Metro da haberi okuyucularına "Kayıp adam kendini bulmak için aramaya katıldı" başlığıyla sundu.
45
Beyhan Mutlu isimli vatandaş yaşadığı olayla ilgili olarak, "Bir uyandım ki etrafta ekipler. Yanlarına gittim. Kayıp bir şahsı arıyorlarmış."
55
"Ben de arayayım' dedim. Ama meğer kayıp benmişim, ben ekiplerle kendimi arıyormuşum. Arkadaşım beni bulamayınca ihbarda bulunmuş." diye konuştu.
© Tüm hakları saklıdır.