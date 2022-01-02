Keanu Reeves açıkladı: Matrix serisi devam edecek mi?
Merakla beklenen Matrix Resurrections'ın vizyona girmesinin ardından başrol Keanu Reeves "Matrix serisi devam edecek mi?" sorusuna yanıt vererek yönetmenin yeni film çekmeyeceğini söyledi.
02 Ocak 2022 18:28
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Merakla beklenen Matrix Resurrections'ın vizyona girmesinin ardından başrol Keanu Reeves "Matrix serisi devam edecek mi?" sorusuna yanıt vererek yönetmenin yeni film çekmeyeceğini söyledi.
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Başka bir filme dair soruya ünlü aktör, "Başka bir film mi? Resurrections Redux" diye cevap vererek espiri yaptı.
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Serinin son filminin yönetmeni Lana Wachowski'nin Matrix'le işinin artık bittiğini belirten Reeves, "Lana'nın başka bir Matrix filmi çekmeyeceğini söyleyebilirim" dedi. Ancak Reeves başka bir yapım olacaksa onda da yer alacağını dile getirdi.
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Yakın zamanda Matrix Resurrections'ın yapımcılarından James McTeigue da yeni bir üçleme planının olmadığı iddialarına ilişkin "Aklımızda yaşananların öncesini anlatacak bir film fikri yok. Bir devam filmi planımız da yok. Başka üçlememiz yok" diyerek konuşmuştu.