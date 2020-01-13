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Gülistan Doku 9 gündür kayıp | Arama çalışmalarına 4 özel harekât timi de katıldı

13 Ocak 2020 13:42

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Tunceli'de 9 gündür önce kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan'ı arama çalışmaları Dinar köprüsünde devam ederken, bugün iz bulma köpekleri ile birlikte 4 Özel Harekât Timi de katıldı.

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Tunceli’de 5 Ocak'tan itibaren haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmaları valilik koordinesinde 150 kişilik ekiple devam ediyor.

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Uzunçayır Barajı Dinar Köprüsü mevkiinde Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekibi, AFAD, Elazığ'dan dalgıç polisler ve gönüllülerin katılımıyla devam eden çalışmanın kapsamı bugün biraz daha genişletildi.

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Baraj sahasında bot, tekne ve su altı görüntüleme cihazlarıyla çalışmalarına 4 timden oluşan polis özel harekat iz bulma ve takip köpekleriyle katıldı.

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Polis ve jandarmaya ait iz bulma köpeklerine kayıp Gülistan Doku’nun kıyafetleri koklatıldıktan sonra PÖH’ler kırsal alanda arama çalışmaları yapmaya başladı.

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Arama çalışmalarının yapıldığı bölgeye her gün giden Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, aramanın yapıldığı alana gelerek bilgi aldı.

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Kayıp Gülistan'ı arama çalışmalarına 4 tim özel harekât da katıldı

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Kayıp Gülistan'ı arama çalışmalarına 4 tim özel harekât da katıldı

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Kayıp Gülistan'ı arama çalışmalarına 4 tim özel harekât da katıldı

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Kayıp Gülistan'ı arama çalışmalarına 4 tim özel harekât da katıldı

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Kayıp Gülistan'ı arama çalışmalarına 4 tim özel harekât da katıldı

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Kayıp Gülistan'ı arama çalışmalarına 4 tim özel harekât da katıldı

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Kayıp Gülistan'ı arama çalışmalarına 4 tim özel harekât da katıldı

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