T24 LogoT24 Logo

Kayalar sabitlendi, Sümela ziyarete açıldı

Manastır 08.00-19.00 saatlerinde yerli ve yabancı turistlerce ziyaret edilebilecek

01 Mayıs 2022 21:10

110

Trabzon Maçka'da restorasyon, çevre düzenlemesi ve kayalıkların güçlendirilmesi projesi yürütülen Sümela Manastırı’nda çalışmalar tamamlandı.

210

Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğinde, vadiden yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda kayalar oyularak inşa edilen Sümela Manastırı, kaya düşme riskine karşı bir süre önce kapatılarak restorasyona alındı.

310

Tarihi manastırdaki restorasyon çalışmaları kapsamında, tehlike oluşturan büyük boyutlu kaya parçaları, çelik halatlarla sabitlenirken kaya tutucu bariyerler inşa edildi.

410

Restorasyonun tamamlanmasının ardından manastır, yeniden yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açıldı.

510

İlk gün yerli ve yabancı turistler, sağanak ve sise rağmen Sümela Manastırı'nı ziyaret etti.

610

Manastır 08.00-19.00 saatlerinde yerli ve yabancı turistlerce ziyaret edilebilecek.

710

Ramazan Bayramı'nın birinci gününde ise manastırın 13.00-19.00 saatlerinde ziyarete açık tutulacağı belirtildi.

810

Kayalar sabitlendi, Sümela ziyarete açıldı.

910

Kayalar sabitlendi, Sümela ziyarete açıldı.

1010

Kayalar sabitlendi, Sümela ziyarete açıldı.

sümela manastırıkaradağtrabzonmaçkaturist
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24