Kayalar sabitlendi, Sümela ziyarete açıldı.

Manastır 08.00-19.00 saatlerinde yerli ve yabancı turistlerce ziyaret edilebilecek
01 Mayıs 2022 21:10
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Trabzon Maçka'da restorasyon, çevre düzenlemesi ve kayalıkların güçlendirilmesi projesi yürütülen Sümela Manastırı’nda çalışmalar tamamlandı.
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Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğinde, vadiden yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda kayalar oyularak inşa edilen Sümela Manastırı, kaya düşme riskine karşı bir süre önce kapatılarak restorasyona alındı.
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Tarihi manastırdaki restorasyon çalışmaları kapsamında, tehlike oluşturan büyük boyutlu kaya parçaları, çelik halatlarla sabitlenirken kaya tutucu bariyerler inşa edildi.
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Restorasyonun tamamlanmasının ardından manastır, yeniden yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açıldı.
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İlk gün yerli ve yabancı turistler, sağanak ve sise rağmen Sümela Manastırı'nı ziyaret etti.
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Manastır 08.00-19.00 saatlerinde yerli ve yabancı turistlerce ziyaret edilebilecek.
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Ramazan Bayramı'nın birinci gününde ise manastırın 13.00-19.00 saatlerinde ziyarete açık tutulacağı belirtildi.