Katy Perry'den Baby Shark'a; Youtube tarihinin en çok görüntülenen videoları
Kuruluşun 15’inci yılını kutlayan video platformu Youtube, dün platformda ilk yayınlanan “Me at the zoo” (Hayvanat bahçesinde ben) videosunu paylaştı. Pek çok alanda videonun paylaşıldığı sitede müzik videolarının tıklanma rekorları yıllardır sürüyor. Independent, 15 yıllık Youtube tarihinin en çok görüntülenen 15 videosunu derledi.
24 Nisan 2020 12:48
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Kuruluşun 15’inci yılını kutlayan video platformu Youtube, dün platformda ilk yayınlanan “Me at the zoo” (Hayvanat bahçesinde ben) videosunu paylaştı. Pek çok alanda videonun paylaşıldığı sitede müzik videolarının tıklanma rekorları yıllardır sürüyor. Independent, 15 yıllık Youtube tarihinin en çok görüntülenen 15 videosunu derledi.
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1-Luis Fonsi - Despacito ft Daddy Yankee (6,72 milyar görüntülenme)
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2. Pinkfong - Baby Shark Dance (5,15 milyar görüntülenme)
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3- Ed Sheeran- Shape of You (4,73 milyar görüntülenme)
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4. Wiz Khalifa - See You Again ft Charlie Puth (4,51 milyar görüntülenme)
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5- Masha ve Koca Ayı- Recipe for Disaster (4,26 milyar görüntülenme)
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7. PSY- Gangnam Style (3,58 milyar görüntülenme)
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8. Justin Bieber - Sorry (3,27 milyar görüntülenme)