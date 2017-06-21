Karikatür Oscarları’nın sahipleri belli oldu

Bu yıl 34'üncüsü düzenlenen Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'nda birinci, ikinci ve üçüncü seçilen karikatüristler, eserlerinde mülteci sorununa dikkat çekti. Birincilik daha önce bu yarışmada birçok ödül kazanan İngiliz karikatürist Ross Thomson'un oldu. 63 ülkeden 641 sanatçı, 2 bin 220 karikatürle katıldı. Seçici kurul ön elemeden geçen 40 ülkeden 187 sanatçının 261 karikatürünü Bodrum Işıl Club'da değerlendirdi. Tan Oral'ın başkanlığındaki seçici kurulunda Ercan Akyol, Latif Demirci, Rudy Gheysens (Belçika), Piyale Madra (Türkiye), Mohsen Nouri Najafi (İran), Peter Nieuwendijk (Hollanda), Joel Pett (ABD), Cristina Sampaio (Portekiz) karikatür ustaları yer aldı.
219
Yaklaşık 9 saat süren değerlendirmenin sonunda birinciliği İngiltere'den, daha önce de bu yarışmaya defalarca katılan ve 4 kez başarı ödülü kazanan İngiliz karikatürist Ross Thomson, mülteci sorununa dikkat çeken karikatürü ile kazandı.
319
Londra'daki birçok reklam ajansında sanat yönetmeni olarak çalıştı. 30 yıldan beri birçok farklı konuda karikatürler çizmektedir. 1998 yılından beri Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'na katılan çizer, 2011'de birincilik ödülü, 2008, 2009 ve 1999 yılında başarı ödülü kazandı. Uluslararası birçok ödülün de sahibi.
419
Yarışmada ikinciliği İranlı karikatürist Shahram Rezai kazandı.
519
2. olan Shahram Rezai de mülteci sorununu ele aldı. Tasarımcı, ressam ve karikatürist olan Shahram Rezaei, 175 adet ulusal ve uluslararası ödülün sahibidir. Üniversitede tasarım ve illüstrasyon eğitimi vermektedir.
619
üçüncülüğü ise Brezilya'dan Raimmundo Rucke elde etti, eserinde o da mülteci konusuna değindi.
719
Sanatçı, ulusal ve uluslararası birçok yarışmaya katılan çizer, 26 başarı ödülü ve 17 mansiyon ödülü sahibidir. 2016 yılında Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'nda başarı ödülü kazanmıştır.
819
Yarışmada bu yıl özel olarak ilk kez düzenlenen ve kız çocuklarının eğitimi ve toplumda güçlendirilmesi konularına dikkat çekmek adına 'Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar' kategorisinde ise ödülü İstanbul'da yaşayan ve daha önce yarışmalarda ödüller kazanan evli bir çocuk babası 52 yaşındaki Fethi Gürcan Mermertaş aldı.
919
Dokuz Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olan Fethi Gürcan Mermertaş, ilk sergisini 1987 yılında İzmir Alman Kültür Merkezi'nde açtı. Birçok yarışmada ödül kazanan çizer, 1987 yılında Humofest (İtalya) Karikatür Yarışması'nda altın ödül, 1989'da Abdi İpekçi Karikatür Ödülü, 1991'de Sedat Simavi Karikatür Ödülü, 2011 Porto (Portekiz) Cartoon Karikatür Ödülü ve yine 2011'de Umorosti a Morastica (İtalya) Karikatür Ödülü'nü kazanmıştır.
1019
Mermertaş, "Yaz isminde 12 yaşında bir kız çocuğum var. Onun geleceğini düşünürken, son günlerde özellikle kız çocuklarımızın başına gelenleri duydukça onlar için bir ışık yakmak için bu karikatürü çizdim. Eserimin ödül alması benim için çok önlemli ve anlamlıydı. Ayrıca bu karikatürümü yarışmaya saniyeler kala yetiştirmiştim. Yani son anda çizdiğim ve saniyelerle yetiştirdiğim bir karikatür oldu" dedi.
1119
Yarışmada başarı ödüllerini ise Alessandro Gatto (İtalya), Darko Drijevic (Karadağ), Dokhshid Qodratipour (İran), iki ayrı eserle Ehsan Ganji (İran), Krzysztof Grzondziel (Polonya), Luc Descheemaker (Belçika), Muhammed Djerlek (Bosna), Raimondo Ruche Santos Souza (Brezilya), Silvano Mella (Brezilya), Vasco Gargalo (Portekiz) ve Ross Thomson (İngiltere) kazandı.
1219
Bu yıl dünya sorunları ve sıkıntıları ile ilgili çok çizim geldiğini ifade eden Vakıf Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı ise "İlk üçe giren eserler, dünyada yaşanan dramı çok güzel bir şekilde ortaya koymuşlar. Ayrıca bu yarışma içerisinde çok önemsediğimiz Güçlü Kızlar Güçlü Yarınlar kategorisinde ödülü bir Türk karikatüristimiz kazandı. Böylece dünyanın dört bir köşesine ödüllerimizi göndermiş olduk" dedi.
1319
Yarışmada birincilik ödülü ve özel ödül kazanan sanatçılar 8 bin dolar, ikincilik ödülü kazanan sanatçı 5 bin dolar ve üçüncülük ödülü kazanan sanatçı 3 bin 500 dolar ile ödüllendirilecek. Başarı ödülü kazanan 12 sanatçıdan her biri ise 500 doların sahibi olacak.
1419
Dereceye giren tüm sanatçılara ayrıca başarılarını simgeleyen heykel ve ödül beratları Kasım ayında İstanbul'da düzenlenecek törenle verilecek.
1519
Yarışmada ödül kazanan karikatürler 21- 27 Haziran 2017 tarihleri arasında Milta Bodrum Marina Osmanlı Tersanesi Kaymakamlık Sanat Galerisi'nde sergilenecek.