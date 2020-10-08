Kapalı Maraş'ın sahil şeridi 46 yıl sonra açıldı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) sınırları içerisinde bulunan ve 46 yıldır kapalı olan Maraş'ın kamuya ait olan sahil kısmı kullanıma açıldı
08 Ekim 2020 13:42
110
Kapalı Maraş'ın sahil şeridi 46 yıl sonra açıldı
210
Kapalı Maraş'ın sahil şeridi 46 yıl sonra açıldı
310
Kapalı Maraş'ın sahil şeridi 46 yıl sonra açıldı
410
Kapalı Maraş'ın sahil şeridi 46 yıl sonra açıldı
510
Kapalı Maraş'ın sahil şeridi 46 yıl sonra açıldı
610
Kapalı Maraş'ın sahil şeridi 46 yıl sonra açıldı
710
Kapalı Maraş'ın sahil şeridi 46 yıl sonra açıldı
810
Kapalı Maraş'ın sahil şeridi 46 yıl sonra açıldı
910
Kapalı Maraş'ın sahil şeridi 46 yıl sonra açıldı
1010
Kapalı Maraş'ın sahil şeridi 46 yıl sonra açıldı
© Tüm hakları saklıdır.