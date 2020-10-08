T24 LogoT24 Logo

Kapalı Maraş'ın sahil şeridi 46 yıl sonra açıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) sınırları içerisinde bulunan ve 46 yıldır kapalı olan Maraş'ın kamuya ait olan sahil kısmı kullanıma açıldı

08 Ekim 2020 13:42

110

Kapalı Maraş'ın sahil şeridi 46 yıl sonra açıldı

210

Kapalı Maraş'ın sahil şeridi 46 yıl sonra açıldı

310

Kapalı Maraş'ın sahil şeridi 46 yıl sonra açıldı

410

Kapalı Maraş'ın sahil şeridi 46 yıl sonra açıldı

510

Kapalı Maraş'ın sahil şeridi 46 yıl sonra açıldı

610

Kapalı Maraş'ın sahil şeridi 46 yıl sonra açıldı

710

Kapalı Maraş'ın sahil şeridi 46 yıl sonra açıldı

810

Kapalı Maraş'ın sahil şeridi 46 yıl sonra açıldı

910

Kapalı Maraş'ın sahil şeridi 46 yıl sonra açıldı

1010

Kapalı Maraş'ın sahil şeridi 46 yıl sonra açıldı

ETİKETLER

kktcmaraşmaraş sahil şeride açıldı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24