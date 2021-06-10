Kanye West ve Irina Shayk beraber görüntülendi
Kim Kardashian ile boşanma sürecinde olan rapçi Kanye West ve model Irina Shayk, Fransa'da beraber görüntülendi.
10 Haziran 2021 08:57
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Kim Kardashian ile boşanma sürecinde olan rapçi Kanye West ve model Irina Shayk, Fransa'da beraber görüntülendi.
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Flört ettikleri daha önce de gündeme gelen Kanye West ve Irina Shayk ikilisi, Fransa'da görüldü.
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West'in doğum gününe denk gelen tarihlerde Fransa'da görülen ikili, ABD'ye beraber döndü.
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West ve Kardashian, evliliklerini bu yıl sonlandırma kararı almıştı.
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