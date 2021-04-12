Kansere yakalanan oyuncu Arif Güloğlu'ndan iyi haber
12 Nisan 2021 16:03
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Lenf kanserine yakalanan Çok Güzel Hareketler 2'nin oyuncusu Arif Güloğlu'nun tedavisinin iyi gittiği öğrenildi.
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tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; lenf kanserine yakalanan Çok Güzel Hareketler 2'nin genç yıldızı Arif Güloğlu'ndan iyi haberler gelmeye başladı.
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Tedavisi Ankara'da devam eden Güloğlu kemoterapiye başladı. Tedavisi çok olumlu ilerleyen oyuncu gördüğü manevi destek nedeniyle de son derece mutlu.
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Kendisini iyi hisseden Arif Güloğlu yakınlarına "Her şey böyle güzel ilerlerse 4 ay sonra işimin başına dönerim" dedi.
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Güloğlu'na, hocası Yılmaz Erdoğan'ın yanı sıra, Burak Yılmaz, Cem Yılmaz, Fatih Terim'in de arayarak destek olduğu aktarıldı.
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