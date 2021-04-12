T24 LogoT24 Logo

Kansere yakalanan oyuncu Arif Güloğlu'ndan iyi haber

12 Nisan 2021 16:03

16

Lenf kanserine yakalanan Çok Güzel Hareketler 2'nin oyuncusu Arif Güloğlu'nun tedavisinin iyi gittiği öğrenildi.

26

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; lenf kanserine yakalanan Çok Güzel Hareketler 2'nin genç yıldızı Arif Güloğlu'ndan iyi haberler gelmeye başladı.

36

Tedavisi Ankara'da devam eden Güloğlu kemoterapiye başladı. Tedavisi çok olumlu ilerleyen oyuncu gördüğü manevi destek nedeniyle de son derece mutlu.

46

Kendisini iyi hisseden Arif Güloğlu yakınlarına "Her şey böyle güzel ilerlerse 4 ay sonra işimin başına dönerim" dedi.

56

Güloğlu'na, hocası Yılmaz Erdoğan'ın yanı sıra, Burak Yılmaz, Cem Yılmaz, Fatih Terim'in de arayarak destek olduğu aktarıldı. 

66

lenf kanseriarif güloğlukanserçok güzel hareketler bunlar
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24