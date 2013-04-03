Kanserden korunmak için 10 altın kural

Sigara içmemek. Kanserden ölümlerin yüzde 30’undan, akciğer kanseri vakalarının yüzde 87’sinden sigara sorumlu.
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Alkol almamak ya da miktarını sınırlamak. Alkol ağız, boğaz, gırtlak, yemek borusu, karaciğer, kalınbağırsak, pankreas ve meme kanserinin bilinen nedenlerinden.
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Radyasyondan ve solaryumdan uzak durmak.
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Sağlıklı beslenmek. Kısa zamanda yüksek ateşte pişirme gibi yöntemlerden kaçınmak önemli. Sucuk, salam, sosis gibi işlenmiş et ürünlerinden uzak durulmalı. Günde 2-3 gramdan fazla tuz tüketilmemeli.
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Egzersiz yapmak. Her gün 30 dakika egzersiz yapanlarda meme, kalınbağırsak, rahim ve prostat kanseri daha az görülür.
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Kiloyu korumak. Aşırı kilolar başta meme kanseri olmak üzere kalınbağırsak, rahim, yemek borusu, böbrek, pankreas, prostat ve yumurtalık kanseri ile çok yakın ilişkili.
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Kanserin erken belirti ve bulgularını bilmek. Açıklanamayan kilo kaybı, ateş, halsizlik, ağrı, deri değişiklikleri, bağırsak ve idrar alışkanlıklarındaki değişiklikler, beklenmedik ve anormal kanamalar ile akıntılar, iyileşmeyen yaralar, vücutta ele gelen kitleler, şişlikler, yutma güçlükleri, hazımsızlık ve ses kısıklığı kanserin belirtileri olabilir.
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Kanser riskini bilmek ve kanser tarama programlarına girmek.
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Stresle başa çıkmak. Stres, dolaylı olarak kanseri tetikleyebilir.
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Enfeksiyonlardan korunmak. Human papilloma virüsü rahim ağzı kanserine, hepatit B virüsü karaciğer kanserine neden oluyor.