Kadınlar nereye bakıyor, erkekler neyi görüyor?

Gün içerisinde karşımıza çıkan şeylere bakarken gözlerimiz ister istemez bazı noktalara odaklanıyor. Gerçekte nereye baktığımızı gelişen teknoloji sayesinde artık tespit etmek mümkün. Göz izleme teknolojisi sayesinde ortaya çıkan ısı haritaları gerçekten de ilginç sonuçlar ortaya çıkartıyor. İşte size nereye baktığımıza dair 18 tespit (Kaynak: http://www.radikal.com.trradikalist/aslinda_nereyebaktigimiza_dair_18_tespit-1222184)
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Erkek kıyaslar: İlginçtir bu görsele bakan erkekler, sporcunun yüzü olduğu kadar cinsel organının olduğu bölgeye de dikkat ediyorlar. Büyük ihtimalle bir kıyaslama amacı güdüldüğünü düşündüren bu sonucun karşısında kadınların ise sadece yüze odaklandığını söylemek mümkün
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Önce et sonra etiket: Bu tespit de ortaya koyuyor ki, yönlendirici bilgilerden ziyade ilk önce ürünü arıyor gözlerimiz. Sonrasında fiyat ve ürün adına uzun uzun bakıyoruz. Gereksiz veya reklam olarak algıladığımız bildirimler ise umrumuzda bile değil
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Markaj gözden kaçıyor: Bir futbol maçında taç atışı sırasında baktığımız yerler genelde top ve toğun gideceği nokta ekseninde. Ancak bu şekilde sahanın geri kalanında gerçekleşen ve belki de pozisyonun devamına etki edebilecek markajı gözlerimiz kaçırıyor
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Kadınlar bilgi alıyor, peki ya erkekler?: Bir marka için hazırlanmış bu görselde erkekler marka ve yazılarla neredeyse hiç ilgilenmiyorlar, yoğun olarak kadının yüzüne odaklandıkları son derece bariz
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Kadınlar tepeden tırnağa, erkekler tepeden popoya: Benzer bir çalışmada yine kadınların daha detaycı bir gözlem yaptığını görebiliyoruz ve tanıtılan ayakkabıların az da olsa bir şekilde dikkatleri çektiği ortaya çıkıyor. Ancak erkekler ayakkabıları neredeyse görmüyorlar bile
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Tablolara bakmak: Bir sanat eserine bakarken , fondaki detaylardan ziyade karakterlerin yüzleri daha çok dikkat çekiyor. Yüzlere uzun uzun bakıyoruz ve inceliyoruz. Bu aslında doğuştan gelen bir refleks. İnsanlar birbirlerinin yüzüne bakıp tanımak için koşullanmış göz reflekslerine sahiptirler
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Kaça bu?: Marketlerde reyonlara dizilmiş ürünlerle ilgili en çok baktığımız nokta ise kesinlikle fiyatlar. Gözlerimiz hep en ucuzunu arıyor
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Beyaz baktırır: Bir şampuan reyonunda ortaya çıkan bu grafik ise, gözlerimizin beyaz renk kullanılan ürünlerde yoğunlaştığını gösteriyor. Beyaz üstündeki yazıları okumak daha kolay olduğu için olması muhtemel. Bir de alt raflarla en üst rafların hiç şansı yok gibi. Dikkat çekici özelliğiyle bilinen kırmızı renge sahip ürünler en alt katta oldukları zaman, görülmüyorlar bile
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Neymiş o?: Bu ve benzeri reklamlara karşı da gözümüz hemen bilgiyi arıyor. Araba aşina olunan bir tasarıma sahip göründüğü için hemen yazılara bakıp, kafamızdaki sorunun cevabını arıyoruz
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Markanın önüne geçmek: Çoğu zaman markalar ünlü ve beğenilen yüzleri seçerler. Evet bu yüzler kendine baktırır, peki bunun markaya katkısı ne kadar olur? Burada büyük bir markanın, reklam yüzünün gerisinde kalışını görüyoruz. Ancak şu var ki, markanın burada istediği şey isme ve ürüne uzun uzun bakılması değil. Burada amaç reklama uzun bir süre bakılmasını sağlamak ve bu yüzden beğenilen ve güzel yüzler tercih ediliyor. Böylece reklama uzun uzun defalarca bakıyorsunuz ve ister istemez marka ve reklam beyninize kazınıyor
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Of saate bak: Bu tip romantik sahnelerde, çiftlerin yüzü her ne kadar dikkatimizi çekiyorsa, takıları ve değerli eşyaları da bir o kadar gözümüze ilgi çekici geliyor. Burada yaşanan durum şu; ilk bakışta çiftin arasındaki sıcak yakınlaşmaya odaklanıyoruz., sonrasında ilişkilerinin boyutu konusunda ipucu verebilecek olan kadının yüzük parmağına odaklanıyoruz. Bunun ardından çiftin sosyal ve ekonomik durumunu bize söyleyebilecek kıyafet ve takılara yöneliyoruz
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'Kızın güzelliğine bak!' ve 'Bakalım ne paylaşmış': Solda bir erkeğin bir kadının sosyal medya hesabına bakışını görüyoruz. Erkek yoğun olarak kızın yüzüne bakarken paylaşımları da bir o kadar dikkat çekiyor. Ancak kadınlarda durum biraz farklı. Bir erkeğin sosyal medya profiline bakan kadın, fotoğraftan ziyade ne paylaştığına odaklanmış gözüküyor
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'Nereye bakıyor bu adamlar' etkisi: Solda gözünü ürüne diken marka yüzünün yarattığı etki rahatlıkla görülebiliyor. Reklam yüzünün nereye baktığı son derece dikkat çekerken, doğrudan müşteriye bakan reklam yüzü, dikkatleri üründen ziyade yazılara kaydırıyor. Bu etkinin ülkemizde bilinen sinema bir sinema filmiyle aynı eksende olduğunu söylemek mümkün. Metin Akpınar ve Zeki Alasya'nın rol aldığı "Nereye Bakıyor Bu Adamlar" filmde, insanların nereye baktığının merak edilmesi üzerine kurulan bir reklam stratejisi konu alınıyor
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Kadınlar nereye bakıyor?: Kadınlar plajlarda erkeklere bakarken daha çok kaslı görmek istedikleri göğüs bölgesine yoğunlaşıyorlar. Aynı şekilde gobek bölgesi de dikkat çekiyor. Hemcinslerine bakarken ise daha çok giydikleri bikiniyle ilgileniyorlar
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Erkekler neyi görür?: Erkekler ise plajda hemcinslerine bakarken adeta baştan aşağı süzüyorlar ve her noktayı kıyaslamak için inceliyorlar. Kadınları da aynı şekilde gözlem altına aldıkları ortada
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Sosyal medyada marka yönetimi: Meşhur bir meşrubat markasının sosyal medya hesabındaki etkilere baktığımız zaman ise karşımıza çıkan şey, markanın hangi paylaşımlarda bulunduğuna yoğun olarak dikkat ettiğimiz oluyor
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Uzaklarda ne var?: Bir manzaraya bakarken ise ister istemez daha çok en uzak noktalara bakıyoruz. Ufuk çizgisini arıyor gözlerimiz. Bu dürtü aslında kalıtımsal olarak atalarımızdan miras kalan bir his. Hızlı bir çevre gözlemi yaparak, nerede olduğunu anında tespit etmek istiyor insan
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Lady Gaga'mı o?: Bir ünlünün posterini, kilibini izlerken ister istemez ilk önce onun yüzünü arıyoruz. Sonrasında ne giydiğini ve belki de olası bir vermiş olabileceği frikik dikkatimizi çekiyor. Maskeler yüzlere bakma süremizi arttırıyor, yüzü tanımlayamadıkça bakma uzunluğumuz artıyor