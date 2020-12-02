Kaan Yıldırım'la ayrıldığı konuşulan Hadise'den yeni fotoğraf
02 Aralık 2020 10:30
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Kaan Yıldırım'la ayrıldığı konuşulan Hadise'den yeni fotoğraf
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Hadise ve Kaan Yıldırım çiftinin Koronavirüs nedeniyle evleri ayrıldıktan sonra ilişkilerine de son verdiği öne sürüldü. Ayrılık haberleriyle gündeme gelen Hadise'nin sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ilgi gördü.
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Geçen hafta Covid-19'a yakalanan Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın yanından ayrılıp kendi evine geçmişti. Kendisini karantinaya alan Hadise'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hadise ve Kaan Yıldırım çifti hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Ünlü ikilinin, hastalık nedeniyle evleri ayırdıktan sonra ilişkilerine de son verdiği iddia edildi.
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Hadise ve Kaan Yıldırım, Instagram'dan birbirlerini takip etmiyor. Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek adına açılan Instagram hesabı da geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir şekilde kapatılmıştı. Ünlü çift, son olarak 2 hafta önce Bodrum'da mutluluk pozları vermişti. Hadise ve Kaan Yıldırım'ın bu iddia sonrası ne açıklama yapacağı merak konusu oldu.
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Ayrılık haberleriyle gündemde olan Hadise'den yeni paylaşım geldi. Annesi Gülnihal Açıkgöz ile çekildiği bu fotoğrafı paylaşan Hadise altına, 'annemi özledim' notunu düştü.
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Koronavirüs salgını nedeniyle Hadise ve annesi uzun zamandır görüşemiyor. Gülnihal Açıkgöz, vatandaşı olduğu Belçika'da yaşıyor.