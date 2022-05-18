Jorge Jesus'un avukatından Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe'nin imza attırmak istediği teknik direktör Jorge Jesus'un avukatı Luis Miguel Henrique, Portekiz basınına açıklamalarda bulundu.
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Fenerbahçe yeni sezon başlamadan önce Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'a imza attırmak istiyor.
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Sarı-Lacivertli kulüpte başkan Ali Koç, tecrübeli çalıştırıcı ile Portekiz'de yemek yedi. Ancak henüz anlaşma sağlanmadı.
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Latin Amerika ülkelerinin de yoğun ilgisi olduğu 67 yaşındaki deneyimli teknik direktörün avukatı Portekiz basınına konuştu.
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Jorge Jesus'un avukatlığını yapan Luis Miguel Henrique, CNN Portekiz'e konuştu. Henrique, Jesus'un önemli takımlardan teklif aldığını açıkladı.
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Luis Miguel Henrique, "Biri Şili olmak üzere Güney Amerika'dan iki takım davet etti. Ancak Jesus hiçbir zaman milli takım teknik direktörlüğüne uygun olmadı. Türkiye'de Fenerbahçe şampiyonluk için oynayan, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak bir ekip. Jorge Jesus günlük çalışmayı seviyor ve bunun için yaratıldı." diye konuştu.
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Brezilya ekiplerinden Flamengo da Jorge Jesus'a imza attırmaya çalışıyor. Brezilyalı taraftarlar Jesus için sosyal medyadan kulübe baskı yapıyor.