Japonya'da sosyal sorumluluk projesi kapsamında kediler bir günlüğüne tren yolcusu oldu
11 Eylül 2017 19:14
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Fotoğraflar Japonya'nın merkezindeki Ogaki kentinde seyreden bir trenin içinden çekildi.
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Japonya'nın Ogaki kentinde bir sivil toplum örgütünün ve demiryolu şirketinin, barınaklarda yaşayan kediler konusunnda farkındalık uyandırmak adına düzenlediği etkinlikte 30 kedi vagonlara bırakıldı. Etkinlik, her yaştan yolcunun yüzünü güldürdüğü gibi barınakta kalan kedileri de memnun etti.
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Yoro Demiryolları şirketi ve Kitten Cafe Sanctuary adlı sivil toplum örgütünün el elele vererek üstlendiği etkinlik yolcuların yüzünü güldürdü.
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Etkinlikten yol arkadaşları kadar kediler de hoşnut görünüyor.
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Bu ve benzeri kampanyalar sayesinde Japonya'da barınaklarda kalan kedilerin oranı 13 yılda yüzde yetmiş oranında düşerek 237.246'dan 72.624'e gerilemiş durumda.