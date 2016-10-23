Janet Jackson tesettüre girdi
23 Ekim 2016 21:09
16
Michael Jackson’ın kız kardeşi Janet Jackson, hamile olduğunu açıkladıktan sonra ilk kez görüntülendi.
26
Katarlı milyarder Wissam Al Manna ile 2012 yılında evlendikten sonra Müslüman olan şarkıcı, tesettürlü haliye görüntülendi.
36
Wissam Al Manna ile evlenmeden önce iki evlilik yapan Janet Jackson , nisan ayında hamile olduğunu öğrendikten sonra turnesini iptal etmişti.
46
Evlendikten sonra özel hayatını kapalı kapılar ardında yaşamayı tercih eden şarkıcı, hamile olduğuna yönelik haberleri ekim ayına kadar doğrulamadı.
56
100 milyondan fazla albüm satışı yakalayan Janet Jackson, tüm zamanların en iyi kadın solo şarkıcılarından biri olarak kabul ediliyor.
66
Belirginleşen karnıyla People dergisine poz veren Jackson, “Bu nimeti verdiği için Allah'a şükrediyorum” dedi.
© Tüm hakları saklıdır.