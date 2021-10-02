James Bond serisinden en ilginç 10 detay

Sinema tarihinin en köklü serilerinden birisinin merkezinde yer alan James Bond, 1 Ekim tarihinde serinin Ölmek İçin Zaman Yok – No Time to Die adındaki yeni filmi ile izleyiciyle buluştu. İçerdiği yüksek seviyedeki aksiyon unsurlarıyla göze çarpan yapım, Daniel Craig‘in uzun yıllara yayılan Bond oyunculuğunu son kez sevenlerinin huzuruna sunuyor. Birçok ertelenmeyle karşı karşıya kalan filmin vizyon macerası nihayet başlamışken James Bond serisine dahil olan yapımlar hakkında ilgi çekici 10 detay...
02 Ekim 2021 10:48
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James Bond aslında kitaptan uyarlama: Bond serisi, izleyicilere sinemalarda ulaşmasıyla biliniyor. Ancak James Bond, aslında gazeteci ve yazar Ian Fleming’in 1953 yılında kaleme aldığı, ilk kitabı Casino Royale isimli roman olan seriye dayanıyor. Fleming’in eserinin ilham kaynağı ise II. Dünya Savaşı döneminde Beyaz Tavşan lakabını kullanarak görev yapan ajanlardan biri olan Yeo-Thomas. Hatta Yeo-Thomas’ın Winston Churchill ile bağlantısının olduğu da söyleniyor.
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Bond’un ailesinin kimliği: Bond’un geçmişi, annesi ve babası hakkında çok az bilgiye sahip olsak da bu aslında hayranlar tarafından oldukça merak edilen bir konu. Ian Fleming’in You Only Live Twice kitabında kaleme aldığı üzere Bond’un ailesi, silah şirketine sahip İskoçyalı Andrew Bond ve İsviçreli Monique Delacroix olarak kendilerini tanıtıyorlar. İkisi de Bond henüz 11 yaşındayken katıldıkları bir dağ tırmanışı esnasında yaşamlarını yitiriyorlar. Teyzesi ile birlikte yaşamaya başlayan Bond ise Kraliyet Donanması tarafından işe alınmadan önce Edinburgh’ta okuyor. Ardından casusluk alanında ilerliyor ve bildiğimiz, yıllardır seyrettiğimiz James Bond’a dönüşüyor.
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Bond kaç kez vuruldu: Filmi en az bir kere izleyenler bile James Bond’un defalarca vurulduğuna tanık olmuştur. NME’ye göre 2012 itibariyle Bond, toplamda 4.662 defa vuruldu. Ardından vizyona giren Skyfall, Spectre ve izleyiciyle çok kısa bir süre önce buluşan No Time to Die ile bu sayı muhtemelen oldukça artmış olmalı.
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Bond serisinin gişe hasılatı yarışı: Forbes’a göre seriye ait filmlerden biri olan Thunderball, gişe hasılatı bakımından en başarılı Bond filmi. 2020 itibarıyla film, 590 milyon dolarlık bir yurt içi hasılat elde etti. Bu filmi sıralamada takip eden yapım ise elde ettiği 514 milyon dolarlık hasılat ile Goldfinger. Serinin bir diğer filmi Skyfall, 358 milyon dolarlık gişe hasılatına sahip. Dünya çapı hasılata bakıldığında ise Skyfall gişede en yüksek hasılatı elde etmiş Bond filmi. Film aynı zamanda tüm filmler arasında 28. sırada yer alıyor.
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Bond’un efsaneleşmiş müziği: ond filminin efsaneleşmiş ve seriyle tam anlamıyla bütünleşmiş tema müziğinin ortaya çıkma yolculuğu aslında düşünülenden daha karmaşık. Zira Bond’un meşhur müziği, aslında V.S Naipaul tarafından kaleme alınan A House for Mr. Biswas romanının müzikal tiyatro uyarlamasında kullanılmak üzere bestelendi. Fakat en nihayetinde bu parça bahsi geçen oyunda kullanılmadı. Yeniden bestelendi ve Bond serisinin imza parçalarından birisine dönüştü.
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Bond rolünü reddeden oyuncular: James Bond karakteri Daniel Craig ile özdeşleşmeden önce geçmişte pek çok oyuncu tarafından reddedildi. Bu isimler arasında David Niven, Cary Grant, Patrick McGoohan, Christopher Lee, Clint Eastwood, Burt Reynolds, Adam West, Tom Jones, Liam Neeson, Mel Gibson, Sam Neill, Hugh Grant, Gerard Butler, Sean Bean ve Will Smith var.
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GoldenEye isminin ilham kaynağı: James Bond 17. Bond filmi olan GoldenEye, ismini spesifik bir lokasyondan alıyor. GoldenEye ismi, yaşadığı süre boyunca serinin 24 filminden yalnızca 2 tanesini izleme şansı bulan Ian Fleming’in 14. romanını yazdığı, Jamaika’da bulunan malikânesinden geliyor.
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Diğer 00’lar: James Bond Kayıp 002, 003, 004 ve 009 ajanları farklı filmlerde öldürüldü. Hatta ölü olarak bilinen sözde 006, bertaraf edilmeden önce GoldenEye filminin kötü karakteri olarak geri dönüyor. 001 ve 005’ten hiç bahsedilmese de
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Daniel Craig ve diğer Bond’lar: James Bond Daniel Craig, diğer Bond oyuncularından farklı bir özellik taşımasıyla göze çarpıyor. Zira artık Bond ile vedalaşan Craig, film serisinin tarihi geçmişinden yaşça daha küçük olan tek Bond karakteri olma özelliğini taşıyor.
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Spectre isminin açılımı: James Bond Spectre filminin adı ilk bakışta anlaşılmayacak bir anagram içeriyor. Film, “Special Executive for Counter-intelligence, Terrorism, Revenge and Extortio”’ kelimelerinin kısaltılmış hâli. (Kaynak: Filmloverss)